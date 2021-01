João Henriques: «Não vai ser sempre tão bom»

O V. Guimarães recebeu e venceu o Marítimo por 1-0 e, no final do encontro, João Henriques sublinhou que os minhotos podiam "ter vencido com mais segurança e certeza". Agora já está de olho no jogo com o Benfica na próxima sexta-feira.

Análise: "Na segunda parte, falhámos uma mão cheia de oportunidades para conseguir outro resultado e não estar à mercê de um lance fortuito [do Marítimo]. Poderíamos ter vencido com mais segurança e certeza. O Vitória foi sobejamente superior e poderia ter construído outro resultado".

Wakaso: [saiu após o intervalo] "Vai precisar de minutos. Todos reconhecemos o valor que ele tem. Depois de uma longa paragem, precisa de tempo para readquirir aquilo de que precisa. Ainda não consegue fazer tudo o que gosta. Mas ele saiu para mudarmos uma situação estratégica. No plano de jogo, era uma certeza que o Wakaso não faria os 90 minutos. Antecipei a substituição. É mais um reforço importante para o grupo".

Adivinhava a consistência de triunfos apresentada pelo Vitória? "Quando cheguei, disse que havia qualidade no Vitória. Há muita confiança na equipa técnica, nas ideias e na nossa forma de trabalhar. Está tudo alinhado entre jogadores, direção e equipa técnica. Mas há muito caminho a percorrer. Estamos com os pés assentes no chão. Vamos ao Estádio da Luz [defrontar o Benfica, na sexta-feira] para disputar os três pontos. Olhámos sempre para o próximo jogo. Mas não vai ser sempre tão bom. Hoje, poderíamos ter sofrido o empate após termos desperdiçado tantas oportunidades. No final da época, queremos colocar o Vitória nos lugares que qualquer vitoriano ambiciona: o topo da tabela".

Mercado: "O nosso 'mercado' está aqui dentro. Olhámos para aquilo que o Vitória tem de bom na equipa B e na equipa sub-23. Ao sentirmos que estava ali um ativo importante para o grupo [Oscar Estupiñán], chamámo-lo. Sentimos que era um jogador adequado para a nossa ideia de jogo. Felizmente, está com bom aproveitamento. Está a mostrar aquilo que pensávamos dele. No banco, tínhamos o Esteves e o Amaro, mais dois jogadores que estão cá dentro. A equipa B está a produzir jogadores de valia para o nosso clube. Este é um projeto grande, onde estamos de 'corpo e alma'. Quando temos estes recursos, não temos de estar sempre a olhar lá para fora. Não estamos preocupados com isso [o fecho do mercado]. Estamos muito satisfeitos com os jogadores que temos, caso contrário não teríamos os pontos que temos. Antes deste jogo, toda a gente falou que o Pepelu fazia falta [no meio-campo], mas, quando cheguei, o Pepelu ainda era um ponto de interrogação. Hoje, o Janvier entrou bem. Temos muitos médios. Há qualidade. Queremos é que o grupo esteja estável. O campeonato acaba já ali. Quanto menos oscilações houver, melhor. Mas o 'mercado' é volátil e tudo pode acontecer com jogadores e treinadores".