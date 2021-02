João Henriques: «Não vamos sacrificar o Quaresma»

João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, lamentou uma "desatenção defensiva" que precipitou a derrota em Paços de Ferreira (2-1), num encontro da 20.ª jornada da Liga NOS.





O resumo do Paços de Ferreira-V. Guimarães: os golos, os casos e outros lances O resumo do Paços de Ferreira-V. Guimarães: os golos, os casos e outros lances

"Sabíamos que o Paços é uma equipa que em casa não sofre muitos golos nas primeiras partes e era determinante marcarmos primeiro. A coisa resultou estrategicamente, pois impedimos que o Paços tivesse soluções para chegar ao golo. Depois, num lance de desatenção defensiva, sofremos o golo, algo que tem vindo a acontecer a cada erro nosso. Na segunda parte, foi mais do mesmo, com uma oportunidade para cada equipa. O adversário fez o golo e nós falhámos a baliza no último segundo, o que nos daria o empate", disse o técnico.Ricardo Quaresma ficou no banco, uma situação que causou espanto, mas João Henriques explicou a decisão com problemas físicos: "O Quaresma era um jogador trabalhado para o onze, mas sentiu uma dor que o impediu de entrar. Pensou-se que a dor seria debelada para ajudar a equipa, se precisasse, experimentámos no aquecimento, mas não entrou por precaução. Não vamos sacrificar um jogador quando ainda há muitos jogos pela frente".