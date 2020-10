João Henriques: «O mais importante foi mesmo o resultado»

João Henriques entrou com o pé direito e não hesitou em afirmar que "o mais importante foi mesmo o resultado". "Era fundamental iniciar este novo ciclo com um triunfo. Na primeira parte fizemos o planeado, porque fomos agressivos com e sem bola e criámos as melhores ocasiões do jogo, coisa que não conseguimos fazer após o intervalo por mérito do adversário", comentou o técnico dos minhotos sobre o triunfo por 1-0 frente ao Boavista.





Logo de seguida, o treinador elogiou a determinação da equipa na defesa da vantagem: "No plano tático os jogadores fizeram tudo para se adaptar e conseguir colocar em prática grande parte das ideias e temos de valorizar a solidariedade e competência sem bola. Somos uma equipa que tem como objetivo o resultado e fomos competentes nesse contexto."