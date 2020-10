João Henriques: «Os adeptos mereciam ver este jogo, mas não são carros de Fórmula 1...»

João Henriques, treinador do V. Guimarães, lamentou que os adeptos minhotos não tenham assistido ao dérbi com o Sp. Braga. O técnico diz que o "futebol é o desporto dos pobres", numa comparação com a Fórmula 1, que no fim-de-semana contou com milhares de espectadores no Autódromo Internacional do Algarve.





Fórmula 1: bancadas cheias no Autódromo de Portimão para o GP Portugal



"Se os adeptos estivessem no estádio, teriam sido uma mais-valia para a equipa, principalmente na segunda parte, porque conseguiriam empolgar ainda mais os nossos jogadores", referiu o técnico, depois de perder o jogo, por"Entramos em todos os jogos da mesma forma, apesar de este ser um dérbi, que as pessoas gostam de ver. Os adeptos mereciam ver este jogo, mas não são carros de Fórmula 1. Se fossem carros de Fórmula 1, poderiam ver, mas o futebol é o desporto do povo, dos pobres, e não podem", lamentou João Henriques.