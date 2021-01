João Henriques: «Parar poderia pôr em causa o futuro do futebol em Portugal»

A ascensão dos números da Covid-19 em Portugal obrigou a um novo confinamento, a novas medidas e levou ao encerramento de várias atividades. O futebol não foi uma delas e João Henriques defende que assim continue, para bem da modalidade.





"Nós devemos continuar, para bem do futebol português, para o entretenimento das pessoas que ficam em casa, podemos colaborar nesse âmbito. Somos das profissões mais controladas, com uma rigidez tremenda perante a saúde pública, que nos exige esse mesmo compromisso. Era muito penalizador parar a actividade, era terrível para o futebol. Poderia pôr em causa o futuro do futebol em Portugal", começou por alertar o técnico, lembrando que, em vários outros países que confinaram, o futebol também prosseguiu.Com o passar do tempo e com a crise a acentuar-se em Portugal, são já vários os clubes que tiveram surtos da Covid-19 no seio dos seus planteis. João Henriques assume que isso é um problema, mas lembra que faz parte e que as regras estão definidas desde início, competindo aos clubes fazer o que lhes é dito."Quando ao que está a acontecer noutros clubes, o Moreirense já passou por isso, o Gil também, nós também. Vamos cumprindo o que nos dizem de cima e o futebol continuou. E continuou bem. Haverá sempre alguém penalizado por não ter todos os intervenientes para ir a jogo, mas são as regras que estão definidas desde início. É como se fossem lesões. Interessa continuar a valorizar o produto que é o futebol português", concluiu.