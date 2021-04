João Henriques promete reação na reta final: «Grupo está com saúde e respira confiança»

Com três derrotas nos últimos três jogos, o Vitória deixou o Paços fugir na luta pelo 5.º lugar e, de repente, tem o Santa Clara a apenas 3 pontos de distância. Apesar do mau momento, João Henriques agarrou-se "a duas boas semanas" sem competição para assegurar que tem os jogadores confiantes e preparados para a reta final da Liga NOS, acreditando que a retoma vai começar já este domingo na receção ao Tondela.





"Foram duas semanas boas de trabalho, antes um ciclo de 10 jogos até terminar. Deram-nos espaço para nos focarmos na conquista dos 3 pontos. A equipa preparou-se bem e focou-se no jogo com o Tondela. Estamos muito focados nos objetivos do clube, o grupo está com saúde e respira confiança", garantiu o treinador, acrescentando que, nesta altura, pouco importa olhar a distâncias, seja para quem vem atrás, seja para quem está à frente."O foco é o próximo jogo porque num jogo não podemos conquistar nove pontos. O que podemos controlar é vencer cada um dos jogos que temos pela frente. Este é o mais importante, porque é já amanhã. Depois, vemos se nos aproximamos do adversário que está à nossa frente. O que nos compete é olhar para o jogo com o Tondela", anotou João Henriques.Na semana passada, Miguel Pinto Lisboa abordou o futuro do treinador em entrevista, referindo que não era momento para dizer se vai ou não acionar a cláusula de opção que há no contrato. Questionado sobre a resposta do presidente, João Henriques também jogou à defesa. "Temos de nos focar no que queremos no presente, que é conquistar os pontos para atingir o nosso objetivo. Temos de tentar somar os pontos. Esse é o foco único, nosso, dos jogadores e da adminstração. O que podemos controlar são os nossos jogos. Tudo o resto, a seu tempo nós falaremos", considerou.