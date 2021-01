João Henriques: «Quaresma? É um privilégio ter um jogador com estes números»

Os 37 anos de idade não têm impedido Ricardo Quaresma de demonstrar toda a sua qualidade ao serviço do V. Guimarães. O extremo português tem sido uma das figuras de proa dos minhotos e a principal dor de cabeça para as defesas contrárias, razão pela qual João Henriques lhe deixou rasgados elogios.





"Não estou nada preocupado em ter um jogador como o Ricardo, que está a conseguir ter este rendimento, que tem mostrado qualidade. É um privilégio ter um jogador com estes números, tomara eu ter outros, nesta altura, com esses valores. Temos jogadores com capacidade para fazer algo idêntico. Felizmente, para ele o BI não é problema. A sorte e o privilégio do Vitória é que tem outros para atingir os mesmos números estatísticos", apontou o técnico.