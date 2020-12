João Henriques: «Quaresma vai querer ganhar tanto ou mais do que eu»

Para lá de ter feito a antevisão do jogo com o FC Porto e ainda abordado o que foi feito até agora por Zaidu, João Henrique comentou o reencontro de Ricardo Quaresma com os dragões e anteviu um Mustang com fome de triunfos para este duelo com a sua antiga equipa.





"Como jogador experiente, como profissional que é não me surpreende a qualidade demonstrada. A sua influência não é novidade. Vai querer ganhar tanto ou mais do que eu, pelo menos tanto como eu. Por muitas empatias que tenhamos, somos profissionais, gosto do Santa Clara e fiquei contente por lá termos vencido por 4-0. Aqui só há vitória. O Quaresma não foge à regra porque é um profissional de corpo inteiro. Queremos que todos mostrem magia, tanto ele como o Rochinha e o Edwards. Felizmente as coisas estão a funcionar para os três, que têm feito assistências e golos. Ficamos sempre satisfeitos com o rendimento dos nossos jogadores. A equipa tem tido este rendimento colectivo porque o colectivo tem ajudado a potenciar as individualidades. Há muita qualidade no grupo de trabalho, que está agora a saltar à vista, a pouco e pouco todos vão melhorar", disse.