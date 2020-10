João Henriques: «Queremos ficar com quatro pontos de vantagem sobre o Sp. Braga»

O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, acredita num triunfo da sua equipa no encontro de amanhã (20h00) com o Sp. Braga, para a 5.ª jornada da Liga NOS.





"Um Vitória que vai ser à imagem e semelhança do que fez na primeira parte do jogo com o Boavista, competitivo, agressivo, a saber o que tem a fazer em todos os momentos do jogo. Independentemente de ser um dérbi, desta vez sem o ambiente dos adeptos, vamos encarar o jogo da mesma forma, com a ambição de ganhar. O adversário vai ter de ser muito mais competente do que nós para nos ultrapassar, neste jogo, ou nos outros que terá pela frente."

O que espera do Sp. Braga?

"O Sp. Braga é uma equipa competente. No último 11 que apresentou teve oito jogadores que estão há três anos, ou mais, no clube, o que dá estabilidade. Isso quer dizer muito, é uma equipa estável apesar de contar com um novo treinador. É um Sp. Braga que tem individualidades muito competentes, um treinador competente, uma equipa sólida, com dinâmicas muito próprias, com jogadores que desbloqueiam jogos quando o colectivo tem mais dificuldades. É uma equipa boa, competente, que vai disputar este e os outros jogos com competência."

Teve mais tempo para conhecer a sua equipa depois do jogo com o Boavista.

"O conhecimento cresce a cada dia que passa, podemos consolidar as ideias. O Sp. Braga já tem o treinador desde o início da época, os jogadores há três anos na casa. O Vitória é o contrário. Precisamos de mais tempo para quem entrou entenda o clube, a dimensão do Vitória. Temos 12 treinos efectuados, o que é muito curto para o que queremos passar. Sentimos é que de dia pós dia estamos a passar mais informações, estamos cada vez mais competentes. Cada dia que passa vamos ser melhores. Os jogadores começam a entender o que lhes é pedido. Há qualidade no grupo."

O facto de o Vitória ter contado com mais tempo de descanso para preparar o dérbi é uma vantagem?

"Não vejo qualquer tipo de vantagem, porque o Sp. Braga tem um plantel vasto, com competência. Quando se joga com este tempo curto perdem-se umas coisas e ganham-se outras. Ganha-se o ritmo competitivo, os jogadores estão mais focados. Há a parte da fadiga, que nesta altura da época não se vai acentuar. Não vai prejudicar em nada o Sp. Braga."

O Vitória tem mais um ponto que o Sp. Braga. O que traduz isso?

"Traduz apenas que queremos ficar com quatro pontos de vantagem, mais nada. Temos mais um ponto que o adversário, mas isso não nos diz nada. Queremos olhar jogo a jogo, somar mais pontos. Como é um adversário directo, queremos ficar a quatro, não queremos manter a vantagem de um ponto. Queremos ir embora fazer o nosso trajecto."

O que representa o dérbi sem público?

"De facto, nesta altura ficamos mais tristes com a ausência do público. Toda a gente queria estar a apoiar o Vitória neste jogo especial. Precisamos dessa ajuda, gostamos desse ambiente. Todas as equipas que vêm a Guimarães sabem o ambiente que encontram. Infelizmente, não podemos contar com esse acréscimo. O Vitória vai ‘coxo’ porque não tem os adeptos ao seu lado para este jogo, mas mesmo com essa adversidade vamos proporcionar-lhes um bom jogo e uma vitória. Queremos que festejem a vitória connosco, mesmo sem virem ao estádio."