João Henriques: «Queremos ser uma equipa mais perigosa»

O Vitória sofre poucos golos, mas marca também poucos. Está preocupado com isso? Obviamente que vamos a todos os jogos com o mesmo objectivo, independentemente do adversário ou do local do jogo. Estamos conscientes de que no processo ofensivo a equipa está em débito em ralação à finalização. Queremos criar mais e ser mais objectivos. É uma questão que temos vindo a trabalhar. Não é uma preocupação exagerada, mas queremos ter mais presença na área para temos mais remates e mais lances de perigo. Os dois golos marcados nestas jornadas não fazem jus ao que o Vitória tem de ser. No processo defensivo estamos satisfeitos, queremos ser ainda mais efectivos a o recuperar a bola longe da nossa baliza, o que nos vai permitir estar mais perto do baliza do nosso adversário. Foi isso que se viu da primeira para a segunda parte no último encontro. Queremos ser uma equipa mais perigosa, mais eficaz.





O Gil Vicente demonstrou que é uma equipa consistente, organizada, com boas individualidades, já sabe o que tem de fazer colectivamente, as ideias que foram trazidas por este treinador. No último jogo sofreu três golos, o que não era normal, mas foram três golos nos últimos 10 minutos. É uma equipa perigosa nas transições e no momento de encontrar espaços. Mostrou isso no Dragão e em Alvalade. É uma equipa competitiva, mostrou isso contra quem jogou anteriormente. Já na época passada o Gil Vicente fez do seu reduto o local onde conquistou o maior número de pontos, apesar de ter trocado de treinador, mostra que é uma equipa que quer fazer do seu estádio o local onde conquista mais pontos. Nós vamos contrariar o que este Gil Vicente pode fazer. Vamos ser uma equipa competitiva, a tentar fazer o que de bem mostramos nas últimas jornadas. De semana para semana, estamos mais fortes, mais sólidos, queremos mostrar isso em campo. Vimos de uma derrota, não queremos acumular situações que não nos sejam favoráveis, queremos iniciar um ciclo positivo. Queremos entrar num novo ciclo com a conquista de pontos em Barcelos. Desde que entrei encontrei um ciclo curioso, primeiro no Bessa, com um clássico cheio de rivalidade, depois em casa no dérbi do Minho e agora novamente com outro dérbi do Minho antes de recebermos o Sporting em casa.Quando o coletivo cresce, as individualidades vão beneficiar disso. Quando vemos um jogador na área para quatro ou cinco adversários sabemos que é mais difícil encontrar o caminho para o golo. Se tivermos mais presença na área, temos mais possibilidades de fazer golo. No Bessa fizemos o golo porque tínhamos vários jogadores na área, em casa com o Sp. Braga tivemos uma ocasião pelo Quaresma porque tínhamos mais presença na área. Estamos a trabalhar para ter mais presença na área. Estamos a trabalhar as nossas dinâmicas, mas para resultarem tem de ser com um trabalho consolidado. Todas as as sessões de treino que temos trabalhamos a finalização, os posicionamentos da equipa. Isso vai aparecer com naturalidade com o avolumar do trabalho. É um trabalho de alguma paciência, que vai ter os seus frutos porque as individualidades estão cá e têm qualidade.Tenho a certeza que o Vitória vai ser uma equipa a lutar pelos três pontos em todos os jogos. Quando fiz a comparação com o Sp. Braga foi em função do tempo em que os jogadores estão no clube. Esta questão da experiência e maturidade muitas vezes não tem idade. Muitas vezes encontramos equipas com maturidade competitiva, a maturidade competitiva desta equipa começou no início desta época e a do Sp. Braga há alguns anos a esta parte. Há um processo evolutivo, que leva tempo. O Vitória apostou nesta estratégia, em que estamos a dar estes passos. No meio deste crescimento, temos de ir ganhando porque estes projectos só são sólidos com vitórias e posições altas na tabela classificativa. O que posso garantir é que vamos lutar sempre pelos três pontos. Se olhamos para 15 anos atrás, o Sp. Braga não era assim, houve um processo evolutivo. Queremos potenciar os talentos que temos aqui, articular estes talentos para fazer um colectivo forte para estarmos mais perto de conseguir vitórias consecutivas. O crescimento tem de ser rápido. As duas coisas em conjunto é que vão fazer do Vitória mais forte. Agora, temos de olhar semana a semana para ganhar o maior numero de vezes. Depois, vamos ver onde vamos conseguir ficar.Vejo isso com confiança, porque mais soluções dão mais dores de cabeça para colocar em campo os que são melhores para este jogo. Temos várias opções e as várias opções que temos têm-nos dado garantias. Há umas semanas tínhamos a questão do Sacko, mas o Zie apareceu muito bem. Temos jogadores que nos dão garantias de sermos competitivos e de termos uma equipa forte.