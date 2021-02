João Henriques: «Relvado do Jamor não é digno de estar na Liga e tem de ser excluído imediatamente»

João Henriques fez ao fim da manhã a de hoje a antevisão do jogo com o Belenenses SAD e o treinador do Vitória não escondeu a sua preocupação em relação ao estado do relvado do Jamor, registando mesmo que "alguém já devia ter tomado uma atitude sobre esta situação".





"Sou um defensor que para apresentarmos bons espetáculos, com qualidade para vender um produto o palco tem de ser ótimo e não é este claramente o caso. A Liga devia repensar esta forma de estar perante alguns relvados, nomeadamente este do Jamor, que não apresenta as condições ideais. Não é só para o Vitória, mas também para a Belenenses SAD. É mau para a qualidade de jogo e não é benéfico para vender o produto e para nos aproximarmos das melhor Ligas", registou João Henriques, que foi ainda mais crítico: "O relvado do Jamor não é digno de estar na Primeira Liga. Devia ser uma exigência inequívoca e haver uma posição forte das entidades competentes sobre isto. Tem de ser excluído imediatamente. A minha posição é sempre a mesma sobre isto, pois também já fui muito crítico em relação ao relvado do Santa Clara quando era o treinador da equipa que jogava em casa. O Belenenses SAD também sobre com isto. Não é bom para ninguém…"O treinador do Vitória falou ainda do "risco de lesões" e que os jogadores "mudam a sua forma de jogar nesta condições. "O jogador sente-se desconfiado, pois tem receio da lesão e de perder a bola em zonas proibidas, a forma como abordam os duelos e as segundas bolas também é diferente. Não vou dizer que estas condições beneficiam o Belenenses SAD, mas estão mais habituados a jogar lá, pelo menos de 15 em 15 dias e não é por acaso que o FC Porto empatou lá e o Sp. Braga perdeu. É natural que as equipas que jogam mais em construção e tenham mais iniciativa de jogo sintam mais dificuldades. Os próprios guarda-redes têm de abordar os lances de uma forma diferente. Enfim, há uma série de condicionalismos evidentes. Nunca poderá servir de desculpa, porque ambas as equipas são prejudicadas, mas é um relvado que apresenta uma incerteza muito grande e só prejudica o espetáculo e a qualidade do jogo."