João Henriques responde às críticas do Nacional: «Estamos de consciência tranquila»

João Henriques respondeu esta sexta-feira às críticas do Nacional depois do emblema madeirense se ter mostrado surpreendido pelo regresso aos treinos do V. Guimarães, depois de o jogo entre os dois clubes, da 12.ª jornada da Liga NOS, ter sido adiado, devido a casos de covid-19 nos vitorianos.





"Nós somos profissionais, muito competentes, temos uma ética profissional enorme. Acima de tudo, somos pessoas responsáveis. Na nossa sociedade somos obrigados a preocupar-nos connosco e com todos. Temos de respeitar as regras e os protocolos, que são superiores ao futebol. São as normas, que nós respeitamos. Só cumprimos o que nos foi dito para cumprir pela DGS e pelos técnicos de saúde, aquilo que nos é pedido pelo primeiro-ministro, pelo Presidente da República e pela OMS. Estamos cá em baixo na hierarquia, por isso temos de saber respeitar a integridade dos nossos familiares que estão em casa, que por vezes podem ser de risco. Apareceram os 13 casos, foi-nos pedido para cumprir as normas", afirmou o treinador dos vimaranses em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Estamos de consciência tranquila. Não admitimos que coloquem em causa o nosso profissionalismo e a nossa ética profissional. Não admito que façam isso com a minha família e a minha família é o Vitória. Infelizmente não pudemos jogar, infelizmente tivemos os casos, felizmente foi controlado e podemos voltar a competir com os jogadores que estão disponíveis".