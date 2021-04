João Henriques: «Se sentisse que não tinha condições para continuar, já não estava aqui»

João Henriques foi o rosto da tristeza dos homens do Vitória de Guimarães após a derrota (1-2) frente ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS.





"Na antevisão, dissemos aquilo que sentíamos. Tínhamos feito bom trabalho durante duas semanas e o resultado final não foi o que desejávamos. O jogo fala por si. Estamos tristes por não conseguimos quebrar o ciclo negativo. Mas também acreditamos que temos de olhar para o próximo jogo [com o Portimonense], que é a próxima oportunidade para somarmos três pontos", começou por explicar o técnico dos vimaranenses, em declarações na conferência de imprensa no final do jogo."Na segunda parte, retificámos bem isso [as transições ofensivas do Tondela]. Mas não fomos a equipa agressiva que temos de ser ao início, fruto do que está para trás [somou a quarta derrota seguidas]. Demos espaço para o Tondela jogar. Na segunda parte, estivemos por cima, mas não foi suficiente para ganhar o jogo. Não fomos pragmáticos o suficiente para ganhar.""Se sentisse que não tinha condições [para continuar como treinador do Vitória de Guimarães], já não estava aqui a falar. Vamos ultrapassar o que tem acontecido. Estamos a ultrapassar uma série de resultados negativa. Independentemente desta fase, não perdemos o lugar [sexto]. Somos um clube com ambição no próximo jogo, queremos conquistar os pontos dentro da assertividade que já mostrámos.""As questões da ansiedade são claras. Fomos pouco proativos na primeira parte, ao contrário do que estabelecemos como estratégia para o jogo. Quando uma equipa não vem de bons resultados, entra desconfiada e torna-se reativa. Só fomos mais proativos depois de estarmos a perder 2-1. Desperdiçámos muito tempo quanto ao que devemos fazer. Estamos a atravessar um período em que rendemos com intermitência, e essa intermitência permite ao adversário marcar golos.""Foi uma questão de opção. Tenho diferentes opções. Umas resultam, outras não. Agora, interessa é olhar para o que não fizemos para ganhar o jogo. As opções são fruto do que acontece durante duas semanas de trabalho e do que pretendemos fazer. Voltámos a estrear um jogador, o Hélder Sá. Estamos tristes por não ter conseguido vencer no seu primeiro jogo", terminou.