João Henriques: «Sexto lugar e Conference League? Não. Queremos mais!»

O Vitória ocupa um 6.º lugar que dará acesso à 2.ª pré-eliminatória da Conference League, nova competição da UEFA que se estreia na próxima temporada, por força da presença de Benfica e Sp. Braga na final da Taça de Portugal. Há 7 pontos de avanço sobre o 7.º classificado, o Moreirense, e outros tantos de atraso para o 5.º, o P. Ferreira. Mas João Henriques afasta qualquer cenário de conforto.





"Vamos lutar muito pelo 5.º lugar e vamos conseguir conquistar a posição. Quanto estivermos em 5.º vamos olhar para o 4.º. Vai ser sempre esta a filosofia. Este jogo é muito importante, depois será muito importante o seguinte independentemente de ser o Sporting, iremos também em busca dos três pontos. O caminho é conquistar pontos para consolidar a perseguição ao adversário que está à frente. Faltam 12 jogos, vai-se perder muito ponto, todas as equipas. Será uma luta difícil", disse."Podia dizer que estamos confortáveis, porque 6.º lugar vai dar acesso à Conference League e que era bom para o Vitória. Não é bom para o Vitória. O Vitória quer o lugar que está à frente! Quanto chegar ao 5.º quererá o lugar à frente. Queremos mais e mais", acrescentou o treinador dos vimaranenses.João Henriques deixou elogios ao adversário de amanhã, o Gil Vicente. "Não há adversários ideais, pois as equipas estão muito juntas do meio da tabela para baixo e todas precisam de pontos. O Gil tem um treinador muito competente e não é, de todo, uma equipa fraca. Os pontos são cada vez mais caros", assinalou.