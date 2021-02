João Henriques sobre Jorge Jesus: «Desejamos ter sempre os melhores nos jogos»

Jorge Jesus não vai estar no banco do Benfica para o jogo frente ao V. Guimarães, ficando essa tarefa uma vez mais nas mãos de João de Deus, técnico adjunto que já orientou a equipa frente ao Sporting.





Questionado sobre que influência esta situação poderá ter no seio do plantel benfiquista, João Henriques falou num "pau de dois bicos" e aproveitou o momento, sobretudo, para desejar rápidas melhoras ao homólogo dos encarnados."Antes de mais, desejar as melhoras ao míster Jorge Jesus. Infelizmente ele não está presente, não vai poder estar presente. Nós desejamos sempre ter presentes nos jogos os melhores jogadores, não queremos os melhores lesionados e castigados. A mesma coisa relativamente aos treinadores, a presença deles é sempre muito importante. A condução da equipa no dia do jogo e antes do jogo, é sempre importante. Por outro lado, existem equipas técnicas competentes para assegurar a preparação", apontou, assumindo, ainda assim, que a ausência do timoneiro tem sempre impacto."Tem sempre influência. Tirar um dos melhores jogadores, por exemplo, faz a diferença. Naturalmente, o treinador é quem passa a mensagem, essa ideia. O treinador tem uma personalidade diferente e há diferenças. Agora, a ideia da construção da equipa, a ideia de jogo do Benfica, está lá, está presente. Jorge Jesus implementou. Agora, naturalmente, quereria estar a conduzir a equipa. É um pau de dois bicos: o grupo pode unir-se em torno do treinador, ou pode condicionar a preparação e a condução do jogo. Não sabemos o que vem. Vai ser uma equipa à imagem das ideias do seu treinador, independentemente de ele ainda estar ausente nos 90 minutos", antecipou.