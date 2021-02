João Henriques sobre Tomás Ribeiro: «Estamos atentos a esse tipo de mercado»

Tomás Ribeiro esteve a um passo de ser reforço de inverno do V. Guimarães, mas o negócio caiu por terra, devido a um atraso no envio da documentação. Sem entrar em grandes pormenores, João Henriques falou deste assunto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, assumindo que o jovem central, do Belenenses SAD, encaixa no perfil que o Vitória tem identificado.





"É mais um jogador do perfil do Tomas Händel, que foi integrado no plantel esta semana. São jogadores jovens, com uma progressão grande. Estamos atentos a esse tipo de mercado. Os nossos reforços estão dentro de casa. O Tomas Händel está connosco, vai para Lisboa com o plantel. É um dos jogadores em que acreditamos. O Vitória está a construir um plantel para o imediato, mas também para o médio prazo", referiu o treinador vitoriano.