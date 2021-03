João Henriques: «Sp. Braga? Fomos superiores na estatística mas não trouxemos nada»

João Henriques fez uma análise mais fria e pormenorizada ao que se passou em Braga, onde o Vitória perdeu por 3-0.





"Olhar para o que correu menos bem e bem, corrigir e de uma vez por todas melhorar e não voltar a cometer os erros. O que fizemos em Braga, tirando cinco momentos de um jogo inteiro, foram coisas boas: a posse, volume ofensivo, número de cantos, livres laterais, ocasiões de finalização criadas, maior número de remates que o adversário. Mas temos primeiro de ganhar o jogo, com qualidade, e precisamos de equilíbrio que nos permita sustentar o volume ofensivo e o que fazemos bem com segurança", começou por dizer o treinador dos conquistadores."Em Braga consentimos quatro remates enquadrados, três golos. Foi motivo de análise. Temos de ser mais pragmáticos e eficazes nos momentos defensivos, houve mais demérito nosso do que mérito do adversário. Se estivermos concentrados, focados e equilibrados, não vamos sofrer mais golos daquele género. O adversário para nos marcar golos tem de fazer muito mais do que aquilo que o Sp. Braga fez", acrescentou."No processo ofensivo falta-nos também ser eficazes e pragmáticos na finalização. Se somarmos os 14 remates, 12 cantos e livres que tivemos, é muito volume para zero golos. Estamos a trabalhar para que neste jogo as coisas corram melhor, temos de crescer com pontos e olhar para a qualidade e não à quantidade. Já tivemos menos situações e ganhámos, desta vez fomos superiores na estatística mas não trouxemos nada no resultado final. Criámos as situações mas não fomos agressivos o suficiente", anotou ainda João Henriques."Todas as equipas cometem erros, mas até há pouco tempo estávamos entre as melhores defesas do campeonato, quer dizer que errávamos menos que os outros. Identificamos e aceitamos o erro de forma positiva, procurando imediatamente não o repetir. Não podemos deixar exposta a linha defensiva ou média. Muitas vezes o erro é coletivo e parte dos primeiros defesas que são os avançados. O primeiro golo sofrido em Braga resulta de um canto a favor do Vitória, que resulta num lançamento lateral para o Sp. Braga que resulta depois no golo. Houve uma sucessão de erros. Quanto mais jogos a alto nível, mais os jogadores melhoram e crescem", explicou o técnico.