João Henriques: «Temos de ser mais adultos e matreiros na defesa do resultado»

João Henriques reagiu ao empate (2-2) deste sábado entre o Vitória de Guimarães e Moreirense, em Moreira de Cónegos, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.





"[Os problemas defensivos exibidos] têm a ver com o posicionamento da equipa e a reação a determinados momentos. No último jogo [com o FC Porto], falei em questões de imaturidade quando passámos para a frente do marcador [2-1, antes da derrota por 3-2]. Temos de ser mais adultos e matreiros na defesa do resultado. Temos de pressionar mais à frente quando estivermos a ganhar. Conseguimos o mais difícil, que era passar para a frente do marcador, e depois sofremos golo", começou por dizer o técnico dos vimaranenses na conferência de imprensa no final da partida."O Moreirense foi extremamente eficaz. Houve poucas oportunidades para ambas as partes, embora tenhamos tido maior volume. Faltou-nos mais pragmatismo nas zonas de finalização e no momento defensivo.""Nos primeiros 20 minutos, permitimos que a bola entrasse muito por dentro [no nosso meio-campo}. Depois, demos o espaço exterior ao adversário, sabendo que o não tinham ponta de lança. Aí, o Moreirense quase não criou perigo.""[Coloquei o Suliman e o Wakaso em campo] porque o [canto do Moreirense} é o último lance do jogo [após a quebra da iluminação]. Quis aumentar o poder físico na área para defender o último lance.""Condicionam sempre. As paragens competitivas condicionam sempre o ritmo competitivo. Temos seis jogadores com [covid-19].""Fiquei contente com a resposta da equipa a nível ofensivo. Estamos no mês de janeiro, também marcado pela oscilação de jogadores. Fizemos um jogo aceitável. Fiquei contente por chegar ao balneário e ver toda a gente de 'cabeça baixa'. Eles querem ganhar sempre. Queríamos iniciar o ano com mais três pontos, mas continuamos a melhorar de jogo para jogo. Olhamos para o futuro de forma positiva. Temos um jogo no sábado [com o Farense] e queremos vencê-lo para entrar no grupo da frente", concluiu.