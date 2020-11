João Henriques: «Trabalho fica mais fácil em cima de vitórias»

Depois da derrota no dérbi com o Sp. Braga, o V. Guimarães voltou este domingo aos triunfos ao bater o Gil Vicente (1-2) e, na análise ao encontro, o técnico João Henriques mostrou-se acima de tudo satisfeito pela conquista dos três pontos.





"Mesmo que estivesse no início da época, haveria sempre coisas a melhorar. Com semanas de trabalho, mais coisas a melhorar existem. Estamos satisfeitos com o somatório de mais três pontos e com algumas coisas positivas no jogo. Houve coisas que correram menos bem, mas o trabalho fica mais fácil em cima de vitórias. Somámos seis pontos em três jogos. É assim que sustentamos o crescimento da equipa", começou por dizer o treinador do V. Guimarães, em conferência de imprensa."O que falhou? Foi sofrer o golo e permitir ao Gil ter mais situações de perigo. Queremos defender mais longe da baliza, ter mais bola e ser mais assertivos. Na primeira parte, fomos. Controlámos os ritmos de jogo. Depois do golo, houve mais equilíbrio até ao intervalo e aí falámos para sermos uma equipa parecida, mas o Gil Vicente colocou-nos no meio-campo defensivo. Apesar de o Varela não ter feito defesas difíceis, houve remates que não queríamos que acontecessem. Dentro da nossa estratégia para refrescar a frente , quisemos explorar alguma falta de frescura do Gil Vicente nos minutos finais, fruto dos jogos anteriores", acrescentou João Henriques."Não podemos pensar que somos extraordinários e os outros são todos 'cabeçudos'. Do outro lado, estava uma equipa muito boa, que, nos dois últimos jogos, 'vendeu muito cara' a derrota no Dragão e em Alvalade. E 'vendeu muito cara' a derrota hoje. As exibições do Gil mereciam mais pontos nos últimos jogos.""O crescimento e a evolução da nossa equipa devem ser acompanhados pelos resultados. Ganhámos numa transição. Já estamos a pensar no próximo jogo, com o Sporting. Cheguei num ciclo de quatro jogos difíceis e hoje viemos a um campo tradicionalmente muito difícil""São mais dois jovens que o clube tem nas suas fileiras, que hoje demonstraram qualidade e margem de progressão para crescerem. Foi dada margem de confiança para integrarem o plantel. Olho para a qualidade e para o rendimento que os jogadores apresentam durante a semana. Isto é competitividade. Com vitórias, a confiança aumenta. O terreno estava difícil, muito escorregadio, mas o Gideon aguentou-se bem. O Maddox é um jogador irreverente, à imagem do Marcus Edwards e do Rochinha."