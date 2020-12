João Henriques: «Zaidu? O maior elogio que se pode fazer é que ninguém se lembra do Alex Telles»

Na terça-feira o V. Guimarães receberá no D. Afonso Henriques a visita do FC Porto, num encontro da 11.ª jornada da Liga NOS para o qual João Henriques parece já ter a lição bem estudada. Em antevisão ao jogo, o técnico dos minhotos deixou elogios aos portistas, mas assegurou uma equipa empenhada em dificultar a tarefa do campeão nacional.





"É mais um jogo competitivo que teremos pela frente diante do campeão nacional em título, que tem vindo a conseguir bons resultados no D. Afonso Henriques. Queremos quebrar esse ciclo e dar continuidade ao nosso trajecto. O nosso crescimento na tabela classificativa, com as nossas ideias, dá-nos boas perspectivas para fazermos um bom jogo, dignificar a imagem do clube e tentar conquistar os três pontos, respeitando um adversário poderosíssimo como o FC Porto", começou por dizer.Quanto à receita para levar de vencido o dragão, João Henriques foi claro. "Queremos mostrar a solidez que mostramos nos últimos jogos, não sofrer golos para tentar superar um adversário que dispensa apresentações. A solidez do FC Porto tem sido demonstrada nos últimos anos, não é por acaso que venceu o título anterior. As receitas contra estes adversários e só uma, tentar manter a baliza a zeros, sermos mais competentes em todos os momentos do jogo. Para isso, temos de nos apresentar no nosso melhor. Temos mostrado competência para defrontar adversário com poder sem ser uma equipa submissa, com os nossos princípios, como mostrámos na Taça da Liga. É um momento importante do campeonato, em que podemos entrar no grupo da frente, juntando-nos ao FC Porto na classificação, o que é importante nesta fase da época. Queremos olhar para 2021 com muito optimismo.""O respeito é o mesmo que por todas as equipas, todas merecem o nosso respeito porque têm as suas competências e as suas armas. Todos os jogos vão ser muito difíceis, preparamos todos os jogos com a mesma vontade de vencer, seja com o FC Porto ou com outras equipas".A concluir, João Henriques foi questionado sobre as principais qualidades dos dragões e sobre Zaidu. "O FC Porto começa a ser forte no seu treinador, que incutiu esta dinâmica de vitórias. É uma equipa competente interna e internacionalmente. Ao dizer que é pelo seu treinador, naturalmente que estou a dizer que vale pela equipa. Podia enumerar todos os jogadores, porque todos têm qualidade. Quando se lesionaram o Marcano e o Pepe, quem os substituiu mostrou competência para esta sequência de vitórias. Não me surpreende a qualidade que o menino Zaidu tem mostrado. O maior elogio que se pode fazer é que ninguém se lembra do Alex Telles."