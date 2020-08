João Pedro a caminho do P. Ferreira

Além dos 30 jogadores que se apresentaram para o arranque dos trabalhos – ao qual se pode juntar o reforço já confirmado por Record Bruno Varela –, o Vitória tem ainda 14 excedentários para colocar. Esta lista deve, a partir de hoje, contar apenas com 13 elementos, uma vez que João Pedro está a caminho do P. Ferreira.





O avançado será cedido até ao final da época, encontrando assim um clube que lhe poderá dar mais oportunidades para prosseguir a sua evolução. De recordar que João Pedro, de 23 anos, renovou no início de julho com os minhotos por mais duas épocas (até 2022), com mais duas de opção.Contratado no verão passado, o avançado começou a etapa no Minho a jogar pela equipa B, mas acabou promovido e terminou a época com dez jogos e três golos pela formação principal.