João Pedro e o golo do triunfo sobre o Santa Clara: «Estou muito feliz»

João Pedro apontou o único golo no triunfo (1-0) do V. Guimarães frente ao Santa Clara e estreou-se a marcar na Liga NOS. No final do encontro, o jogador de 23 anos que foi lançado por Ivo Vieira aos 73 minutos não escondeu a felicidade depois de ter sido decisivo ao dar três pontos aos vimaranenses.





"É um orgulho muito grande ter ajudado a equipa com o golo que deu a vitória. Estou muito feliz. A vitória já escapava há há algum tempo, por isso foi importante ganhar. Foi muito bom ganhar este jogo. É sempre bom jogar com o apoio estes adeptos", afirmou João Pedro na flash interview.O jovem reconheceu que os açorianos criaram dificuldades ao V. Guimarães mas defendeu a justiça do resultado e prometeu trabalho de toda a equipa para vencer em todos os jogos."O Santa Clara é uma boa equipa, organizada, tentámos de várias formas chegar ao golo. São três pontos merecidos porque fomos a melhor equipa. Temos de continuar a lutar para conquistamos os três pontos em todos os jogos", concluiu.