João Pedro renova com o V. Guimarães por mais duas temporadas

O V. Guimarães oficializou esta quarta-feira a renovação de João Pedro, confirmando a notícia adiantada por Record em tempo oportuno. O avançado, de 23 anos, assinou um vínculo válido por duas temporadas, ficando com mais duas de opção.





Chegada a Guimarães esta temporada, para representar a equipa B, o jovem deu nas vistas, com 11 golos em 14 jogos pela equipa secundária. Esse rendimento abriu as portas da equipa principal e, até então, João Pedro já fez 10 jogos às ordens de Ivo Vieira, tendo marcado por três vezes.Esses números levaram a administração vitoriana a avançar para a extensão do vínculo existente que, recorde-se, terminava esta temporada.