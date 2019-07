Jogo com o Jeunesse será na Cidade do Luxemburgo

A visita do Vitória ao Jeunesse Esch, a contar para a 1.ª mão da 2.º pré-eliminatória da Liga Europa, vai ser realizado no Estádio Josy Barthel, na Cidade do Luxemburgo.





Depois de ter defrontado o Tobol, na 1.ª eliminatória, no seu recinto, os luxemburgueses decidiram receber o emblema português no Estádio Josy Barthel, a cerca de 50 quilómetros de distância de Esch-sur-Alzette. Trata-se de um estádio com melhores condições, com bancadas que podem receber oito mil adeptos.O duelo da 1.ª mão está agendado para a próxima quinta-feira, 25 de julho, às 19 horas. A comitiva vitoriana vai viajar para o Luxemburgo na quarta-feira de manha, com a conferência de imprensa e o treino de adaptação a decorrerem ao final da tarde, no Estádio Josy Barthel.