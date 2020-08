Jonathan Panzo interessa ao Vitória de Guimarães

O Vitória está na corrida por mais uma jovem pérola inglesa. Segundo noticiou um jornalista do ‘The Guardian’, os minhotos são um de três candidatos a assegurar a contratação de Jonathan Panzo, central de 19 anos que está a entrar na última época de contrato com o Monaco e, por isso, tem saída praticamente assegurada neste defeso.

Além do Vitória, também o Werder Bremen e o Dijon terão mostrado interesse no jogador, que rumou ao principado em 2018, depois de ter feito toda a formação no Chelsea. Panzo conta diversas internacionalizações pela seleção inglesa, ao serviço da qual conquistou o título mundial de sub-17, em 2017.

Está avaliado em pouco mais de 2 milhões de euros, sendo que o Vitória está atento a um negócio nos mesmos moldes dos feitos com Edwards ou Suliman.