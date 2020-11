Jorge Fernandes: «É fundamental entrarmos bem»

Ultrapassada esta pausa competitiva e para curar os efeitos negativos da pesada derrota frente ao Sporting, o Vitória desloca-se a Arouca, reduto de um clube de 2ª Liga, mas que não será mais fácil por isso. Jorge Fernandes explica.

“É sempre complicado jogar fora de casa. O Arouca é uma equipa muito aguerrida, que faz do seu estádio um local muito difícil de ganhar e prova disso é o facto de não perder desde abril de 2019. É fundamental entrarmos bem no jogo, mostrar a nossa qualidade porque queremos demonstrar o que valemos e o que queremos fazer na Taça de Portugal”, frisou o central, de 23 anos, em declarações ao site oficial do clube.

Depois das ausências nos jogos ante Gil Vicente e Sporting devido a castigo, é um Jorge Fernandes motivado aquele que encara o desafio de amanhã. “Este sábado, posso ter a oportunidade de voltar à competição. Infelizmente estive afastado nestes últimos dois jogos, mas venho com grande vontade de regressar e poder ajudar a equipa e é nesse sentido que tenho vindo a trabalhar”, referiu.

Por fim, o internacional sub-21 por Portugal acentuou a importância de ganhar na prova rainha: “Queremos vencer porque sabemos que esta prova é especial, para nós e para os adeptos. O Vitória é um clube com história nesta prova e queremos corresponder a esses pergaminhos.”