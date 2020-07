Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Fernandes é reforço do V. Guimarães Central desvincula-se do FC Porto e vai assinar contrato válido por cinco épocas com os minhotos





APOSTA. Jorge Fernandes com contrato de longa duração

• Foto: Ricardo jr