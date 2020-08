Jorge Fernandes: «Estamos a criar um excelente espírito»

Jorge Fernandes está de regresso a Portugal pela porta do Vitória, depois de uma experiência no futebol turco que lhe permitiu crescer no plano profissional e pessoal. O defesa-central, de 23 anos, chega com "vontade enorme de triunfar" no conjunto vimaranense, que tem vindo a assimilar aos poucos as ideias de Tiago Mendes.

"Têm sido dias de exigência máxima. O grupo está comprometido com as ideias do treinador e estamos a criar um excelente espírito de grupo", começou por dizer Jorge Fernandes. "As ideias têm sido positivas e muito boas. Os primeiros dias a incidir bastante sobre o aspeto físico, o que acaba por ser bom, já que temos de estar preparados para a exigência dos jogos, temos de estar a um alto nível. Taticamente ainda vamos trabalhar bastante, de certeza", disse.

Um discurso positivo no arranque de uma temporada em que o foco está no dia a dia, ainda que a meta defendida pelo próprio treinador seja, claro está, o apuramento para a Liga Europa. "O nosso foco está na exigência diária. Vamos preparar-nos para a 1ª jornada e ganhá-la. A luta pela Europa? Há equipas que estão a reforçar-se bem. O Vitória também se reforçou bem e, por isso, vamos é focar-nos em nós e não nos outros", apontou, antes de uma breve abordagem ao recente fim da ligação com o FC Porto: "Faz parte do meu passado. Estou totalmente focado no Vitória e em dar alegrias ao clube e aos adeptos."

Mikel Agu foi notícia no seu país, a Nigéria, ao ter sido apontado como reforço do Nantes para a nova época. Porém, fonte vitoriana desmentiu estas informações. O médio, de 27 anos, marcou presença no treino vespertino de ontem, que teve meia hora aberta aos órgãos de comunicação social. Um apronto onde foi possível ainda registar a presença de João Carlos Teixeira, que está perto de reforçar o Feyenoord, conforme já noticiámos. Nesta altura há 31 jogadores no plantel: Wakaso esteve no hotel em tratamento, Joseph a contas com uma coxalgia, Pêpê com uma mialgia na coxa esquerda, Edwards fez gestão de esforço e Mascarenhas fez apenas corrida. Os restantes 26 treinaram de forma normal, entre eles o jovem João Mendes, da equipa B.