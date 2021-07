Jorge Fernandes: o passado, os elogios a Pepa e a possibilidade Borevkovic

No segundo dia de treinos no estágio em Tróia, coube a Jorge Fernandes dar voz ao sentimento coletivo. O defesa-central falou do passado, do presente com Pepa e do futuro que espera que seja com o técnico por muitos anos. Sobre a possibilidade de fazer parceria com Borevkovic, não se alongou, mas assegurou que quem chegar "será para ajudar"





"As expectativas são as mesmas de sempre, sabemos o clube em que estamos, sabemos o compromisso e a exigencia que o clube exige e estamos preparados para isso.""A fasquia está elevada e vai estar sempre. Os objetivos pessoais vão ao encontró dos coletivos: exigencia e compromisso diario nos treinos, para quando chegarmos ao jogo podermos ganhar.""Sabemos que acabámos por falhar o nosso objetivo, mas agora não é altura de olharmos para o que aconteceu para o passado. A única forma que temos de olhar para isso é retificar o que não fizemos bem para não voltar a acontecer.""Fizemos uma primeira volta muito boa e a segunda menos boa. A resposta para isso acaba por ser aquilo que venho a dizer. Temos de estar comprometidos com o trabalho, em todos os jogos, estarmos concentrados. O mais importante agora é corrigir os erros e não voltar a repetir.""Estão a ser boas, o míster tem muita experiência na 1.ª Liga. Estamos a assimilar os processos e o mais importante de tudo é sentir o grupo unido, com paixão no que está a fazer e comprometido com o trabalho do míster. O sucesso do míster vai ser o nosso sucesso, por isso queremos que ele se mantenha."Inicialmente temos focado no aspeto físico. Temos trabalhado aspetos táticos, mas aqui o que salta mais à vista é a paixão que o míster tem. Tem passado bem a mensagem e agora resta-nos dar o nosso melhor para mostrarmos o que ele deseja.""Apesar de haver vários nomes apontados ao Vitória, passa ao lado do meu dever. O que posso dizer é que também tenho bons parceiros aqui comigo. Quem vier vem para ajudar.""Temos vários jovens presentes, são jovens que conhecem a mítica do clube. Sabem da exigência, são jovens com qualidade. O nosso papel é recebê-los bem e não deixar que facilitem. Têm de perceber que estão num contexto diferente."