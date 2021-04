Jorge Fernandes 'pica' plantel: «Somos do Vitória...»

Jorge Fernandes, defesa do Vitória, era o espelho da desilusão no final da partida, e anunciou o que o plantel vai ter de fazer para alterar este momento. "Dentro da cabina, todos juntos, temos de estar focados no que temos de fazer para inverter esta fase que estamos a passar. Temos de ter consciência da nossa qualidade. Com o devido respeito aos outros clubes, somos jogadores do Vitória, não de uma equipa qualquer...", referiu.

Sobre o jogo, resumiu de forma realista: "Mais uma vez, fomos penalizados pelos erros que cometemos... Sofrer um golo logo aos 4 minutos, de bola parada, também nunca ajuda."