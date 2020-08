Jorge Fernandes e Noah Holm já treinam sem limitações

Tiago Mendes teve duas razões para se alegrar no primeiro dia de trabalhos do estágio em Quiaios, este domingo. Jorge Fernandes e Noah Holm já recuperaram em pleno dos respetivos problemas físicos de que padeciam.





Quer o internacional sub-21 por Portugal quer o jovem internacional norueguês foram dois dos reforços do V. Guimarães este verão. O plantel retoma amanhã os treinos com uma sessão bi-diária. Recorde-se que o estágio no centro do país termina na próxima sexta-feira.