Jornada para esquecer: Um ponto e três KO

O empate em Setúbal, num jogo em que o Vitória esteve a ganhar durante largos minutos, teve um sabor duplamente amargo para Luís Castro. É que além dos dois pontos que voaram, o técnico perdeu ainda três jogadores para a próxima jornada, em que os minhotos vão receber o Marítimo no D. Afonso Henriques.

Pedro Henrique, expulso com duplo amarelo, e Wakaso e João Carlos Teixeira, por completarem séries de cartões amarelos, vão ter de cumprir castigo e são cartas fora do baralho para a visita do emblema insular. Tratam-se de ausências de difícil substituição, sobretudo os casos de Pedro Henrique e Wakaso, uma vez que são dois jogadores essenciais na estratégia de Luís Castro. O central brasileiro e o médio ganês fazem parte do lote de indiscutíveis do treinador e apenas não fazem parte do onze quando se encontram lesionados ou castigados. João Carlos Teixeira é uma baixa menos grave, já que o camisola 10 não é habitualmente titular. Aliás, já não faz parte das primeiras escolhas desde a deslocação a Portimão, em meados de setembro.

Olhando já para os eventuais substitutos de Pedro Henrique e Wakaso, o nome de Frederico Venâncio salta imediatamente à vista. Caso não aconteça nada de anormal, o central fará parceria com Osorio no eixo da defesa, reeditando uma dupla que já atuou em conjunto algumas vezes esta temporada.

Render o camisola 25 é que é uma missão um pouco mais complicada. Na última vez que Wakaso esteve ausente das opções, Luís Castro lançou Celis no onze. Agora já não há o colombiano e a solução poderá passar por jogar com Pêpê ou Joseph mais recuados ou então colocar as fichas na eventual recuperação de André André. Um caso a acompanhar.



Esperança na recuperação de André André



Com o jogo frente ao Marítimo agendado apenas para a próxima segunda-feira, Luís Castro concedeu dois dias de folga aos seus jogadores e o regresso ao trabalho vai acontecer amanhã de manhã. Um dia que poderá ser importante no que à recuperação de André André diz respeito. O médio, que está afastado das opções desde a visita a Santa Maria da Feira, há cerca de um mês, vai ser reavaliado e a expectativa é de que possa vir a ser reintegrado nos trabalhos ainda no decorrer da semana.



Quem vai estar apto para o duelo com os insulares é Joseph. O médio ganês teve de ser substituído no jogo de Setúbal, mas tudo não passou de uma pequena indisposição. Assim sendo, deve iniciar a semana de trabalho integrado e sem qualquer limitação.