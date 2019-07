José Boto é sonho quase impossível

Na noite de quarta-feira, numa sessão de esclarecimento, António Miguel Cardoso anunciou "negociações avançadas" para resgatar José Boto ao Shakhtar Donetsk e fazer dele o novo diretor desportivo do Vitória. Ora, apesar do interesse e da abordagem por parte do candidato da Lista A serem reais, o cenário de mudança para Guimarães é bastante improvável. José Boto tem contrato com o campeão ucraniano e, sabe Record, está feliz e entusiasmado com o projeto que tem em mãos atualmente, não estando nos seus planos um regresso no imediato ao futebol português.





A abordagem por parte de António Miguel Cardoso existiu, de facto, mas um eventual negócio está muito longe de acontecer, até porque José Boto tem contrato com o Shakthar Donetsk e uma cláusula de rescisão que dificilmente poderá ser paga pelo emblema minhoto.Determinante na contratação de Luís Castro ao Vitória, José Boto exerceu anteriormente funções de responsável máximo pelo scouting do Benfica durante 11 anos.