José Rodrigues: o irmão de Pêpê que está na linha da frente no combate à Covid-19

O futebol parou… mas só para alguns. A prova disso mesmo é José Rodrigues, médio do SC Paivense e irmão do jogador do V. Guimarães Pêpê, que alia a interrupção por tempo indeterminado das atividades desportivas, face à pandemia de Covid-19, à sua outra paixão: a medicina.





'Zezito', como é conhecido no futebol, é enfermeiro com especialidade em psiquiatria e dá auxílio no Centro de Respostas Integradas (CRI) de Viseu, que segue cerca de 1000 doentes. "Tratamos de toxicodependentes, alcoólicos, pessoas com diversos comportamentos aditivos. Seguimos perto de 1000 doentes", afirmou, em entrevista ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O atual panorama provocado pelo novo coronavírus alterou, por completo, a dinâmica do CRI e de todos os pacientes, provocando-lhes "alguma inquietação pelo futuro"."Antes da pandemia, tinham uma grande proximidade com os profissionais de saúde. Estavam habituados a ter consultas prolongadas, onde se fazia uma avaliação profunda da sua situação física, mental e social. Agora, não podem entrar no nosso gabinete, não podem sentar-se na sala de espera e veem-nos sempre de máscara quando vão buscar a medicação. Além disso, falamos com eles através do telefone", revelou.Quanto ao irmão, José Rodrigues afirma estar "tudo bem". "O meu mano mais novo [Pêpê Rodrigues] está a fazer quarentena com a namorada em Guimarães. Estamos sempre em contacto. Toda a família. Ele está bem, está tranquilo em casa, a cumprir um plano de treino que o Vitória que lhe passou. Sempre foi caseiro, não gosta muito de sair. Sente saudades de jogar, claro. Eu também sinto, de jogar e treinar os meus miúdos. É um sentimento inevitável para quem gosta do futebol", atirou.