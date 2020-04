Joseph e o futebol quando regressar: «Não vai ficar igual»

Joseph está ciente de que, com a probabilidade do futebol voltar sem adeptos nas bancadas, as coisas não mais serão as mesmas. "Não vai ficar igual. É difícil quando não tens adeptos no estádio, mas é o melhor para a segurança de todos e vamos tentar adaptar-nos a isso", considerou o médio dos conquistadores, esta manhã.





Desejando que as pessoas estejam "tranquilas em casa", o ganês foi lesto a apontar os melhores jogos da temporada do conjunto de Ivo Vieira: "O jogo contra o Arsenal, em Inglaterra. Para a Liga, a partida diante do FC Porto da 1ª volta. Ficámos com menos dois, mas fizemos um grande jogo e criámos muitas oportunidades."Em termos mais táticos, Joseph tem capacidade para fazer diferentes posições no meio-campo, mas entre alinhar mais perto da defesa ou mais perto dos avançados, o médio refere a sua preferência: "Gosto mais de jogar na posição 8, gosto de sair a jogar."