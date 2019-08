Joseph vai ser operado e pára três meses

Joseph vai ser operado nos próximos dias, a fim de corrigir uma rotura do labrum acetabular, na anca direita, e vai ficar fora de combate durante os próximos três meses.O médio ganês lesionou-se no jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, ante o Ventspils, e teve de ser substituído ainda bastante cedo no encontro, fazendo soar os alarmes no seio vitoriano quanto a uma possível lesão grave.O pior cenário confirmou-se e o ganês, que estava a ser uma das figuras do bom arranque de época da formação da Cidade Berço, vai mesmo ter de parar durante um período de tempo considerável, transformando-se em mais uma baixa importante nas opções de Ivo Vieira.Para além de Joseph, de referir que o boletim clínico do V. Guimarães conta também com Ola John, André André, Wakaso e Mikel Agu.