Joseph: «Vou tentar conquistar o meu espaço, mas não é fácil»

"Agora sinto-me bem". Frase por mais de uma vez vincada por Joseph, esta manhã, em conversa, por videoconferência com os jornalistas. O médio sofreu um grave lesão em agosto e não joga desde essa altura.





"É sempre difícil conquistar um lugar no meio-campo do V. Guimarães, sobretudo depois de estar tanto tempo parado. Vou tentar conquistar o meu espaço. Quando a época começou, eu tinha muita ambição, mas não é fácil quando te lesionas assim. Agora sinto-me bem, estou recuperado e a treinar em casa", afirmou o ganês.O dia-a-dia atual do camisola 43 dos minhotos divide-se entre o treino individual, ver televisão, cozinhar ou falar com a família que está no Gana. Questionado sobre se é mais difícil estar longe dos relvados devido ao isolamento social ou a lesão, Joseph respondeu: "Quando estava lesionado, eu só pensava em quando iria voltar a jogar. Agora estou outra vez com muitas saudades do relvado."