Jovem do PSG apontado ao Vitória por empréstimo

Jonathan Mutombo pode ser reforço do Vitória para a próxima temporada, por empréstimo do Paris Saint-Germain. De acordo com as informações reveladas pela imprensa francesa, o lateral-direito de origem congolesa será cedido por uma época. Inicialmente, deverá começar a sua experiência na equipa B ou nos sub-23.





Jonathan Mutombo, de 17 anos, assinou recentemente o seu primeiro contrato profissional com o PSG, válido por três anos. Contudo, o campeão francês acedeu a emprestá-lo ao Vitória, depois de na época 2019/20 tê-lo colocado a jogar na sua equipa B e nos juniores.