Júlio Mendes aborda eleições: «O Vitória ficará, com certeza, em boas mãos»

Júlio Mendes foi, esta sexta-feira, homenageado na Junta de Freguesia de Ponte, em Guimarães. E à margem deste evento, o presidente demissionário do Vitória debruçou-se sobre as eleições para os órgãos sociais do clube.Recorde-se que foram formalizadas três listas ao ato eleitoral de 20 de julho : Daniel Rodrigues, Miguel Pinto Lisboa e António Miguel Cardoso. Uma realidade que deixou Júlio Mendes satisfeito."O Vitória ficará, com certeza, em boas mãos, porque qualquer vitoriano será sempre um bom candidato, se aquilo que o mover for a causa do Vitória. Não conheço os projetos, por isso não me vou pronunciar sobre eles", começou por dizer o ainda presidente dos vimaranenses."Fico sempre satisfeito, e não é só agora que o digo, quando vejo uma instituição, neste caso o Vitória, o clube do meu coração, ser capaz de ter massa crítica suficiente para ter várias candidaturas e proporcionar discussão de projetos diferentes. Isto dará às pessoas a hipótese de escolher o projeto com que mais se identificarem", referiu ainda Júlio Mendes.O dirigente não quis alongar-se sobre pormenores relativos à equipa de futebol e o mercado. "Até 31 de agosto, qualquer clube em Portugal estará a trabalhar e nós também. Mas a 31 de agosto já não devo ser eu...", apontou, sem querer comentar o dossiê relativo a Krovinovic, que esteve muito perto de reforçar o Vitória, mas agora está a um passo de rumar aos ingleses do Norwich. "Não vou falar de futbeol, já falámos... E amanhã isso já não vai ser notícia", atirou.