Júlio Mendes aponta erros de arbitragem nos jogos com Boavista e Aves

Júlio Mendes realizou, esta sexta-feira, uma conferência de imprensa de balanço à prestação dos árbitros nas últimas rondas do campeonato, cumprindo com a promessa de fazer uma análise a cada seis jornadas.Com especial incidência sobre os jogos diante do Boavista e do Aves, o presidente do V. Guimarães deixou patente que a sua equipa foi prejudicada nestas últimas partidas da Liga, ficando, no seu entender, um penálti por assinalar em cada uma delas."O V. Guimarães deixou dois pontos no Bessa por um penálti que ficou por assinalar. Lembro-me de dois penáltis que foram marcados no Sporting - Nacional sobre o Bas Dost em lances semelhantes, o que nos faz acreditar ainda mais que este também deveria ter sido assinalado", começou por dizer, referindo-se a um lance entre Neris e Davidson, ao minuto 83' desse duelo.Já da partida diante do Aves, Júlio Mendes reclama uma falta de André Ferreira sobre Welthon, aos 81 minutos, no qual o guardião avense saiu aos pés do avançado vitoriano para travar uma investida perigosa. Ora, segundo o líder do V. Guimarães, nessa situação em específico deveria ter sido também averbado um penálti a favor da turma de Luís Castro."O guarda-redes do Aves faz falta sobre o Welthon. O árbitro foi rever - e bem, como defendemos - e decidiu não marcar nada. O Welthon se não tivesse sido impedido de progredir, teria facilmente alcançado a bola e estaria isolado para fazer golo. E portanto não foi assinalado penálti e mais uma vez empatámos. No nosso ponto de vista, poderíamos ter trazido mais 2 pontos. Estamos a falar de 4 pontos, que a juntar aos 5 que vêm de traz, fazem alguma diferença em termos de progressão na tabela", acrescentou.Neste momento, o V. Guimarães é o 5.º classificado do campeonato com 22 pontos, menos 7 que o Benfica, que segue na 4.ª posição.