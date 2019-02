Júlio Mendes: «Arbitragens? Fui criticado por um colega que despediu um comentador»

Júlio Mendes lamentou, esta terça-feira, as duras críticas em torno da arbitragem da final four da Allianz Cup, pedindo regulamentos mais duros para este tipo de "intervenções dos agentes do futebol".De acordo com o líder do V. Guimarães, o emblema vitoriano tem adotado uma "postura construtiva" em torno da prestação dos árbitros, ao contrário do que aconteceu recentemente com algumas declarações "que extravazaram o limite do razoável", numa referência nas entrelinhas a António Salvador."Sempre fiz estas abordagens de forma construtiva, comparando lances com factos e infelizmente fui objeto de critica por parte de um colega meu que para surpresa de todos passados duas semanas despediu o comentador da final da Taça da Liga e também fez comentários sobre arbitragens. O que é preciso fazer? Os regulamentos da Liga têm de ser mais assertivos relativamente às intervenções dos responsáveis e agentes do futebol. Estas coisas não podem acontecer", começou por dizer Júlio Mendes, que não pretende ser confundido "com outro tipo de atitudes"."Alguns podem dizer que das situações que apresentei aqui sobre o balanço do desempenho dos árbitros que poderíamos não ter razão em alguns momentos, mas nessa quantidade toda de pontos se em alguns não tivermos razão ainda assim ficam muitos, sobram os suficientes para estarmos noutra classificação e uma perspetiva muito diferente para a época. Na semana passada teríamos de ter feito uma nova sessão de análise da arbitragem, não o fizémos porque as declarações que foram feitas recentemente extravasaram aquilo que do nosso ponto de vista é razoável. Sabem do que estou a falar. Repensamos tudo isto. A nossa abordagem de seis em seis jogos era construtiva, para fazer uma apreciação de critérios, não queríamos que confundissem a nossa abordagem que pretendia ser construtiva, que é feita de forma natural noutras ligas, com outro tipo de atitudes e outra forma de estar no futebol", concluiu.