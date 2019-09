Júlio Mendes e ex-'vices' do V. Guimarães absolvidos do crime de abuso de confiança fiscal

Júlio Mendes e os ex-vice-presidentes do V. Guimarães, Armando Marques, Hugo Freitas, Francisco Princípe e Luís Cirilo foram absolvidos, esta quarta-feira, pelo Tribunal de Guimarães do crime de abuso de confiança fiscal de que estavam acusados pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto. Em causa estava o não pagamento de 219.259 euros de IRS à Autoridade Tributária, quando o clube liquidou os salários de dezembro de 2011 aos jogadores da sua equipa de futebol. O Tribunal de Guimarães entendeu que os arguidos não terão cometido qualquer crime de negligência e que, na altura, tudo fizeram para salvar o clube da situação em que este se encontrava.





Recorde-se que Júlio Mendes garantira que a sua direcção tinha "cumprido religiosamente os seus compromissos em relação a todos os credores", sublinhando que o caso era ainda referente à presidência de Emílio Macedo da Silva. Mendes referiu ainda que, na primeira reunião com as Finanças, "logo no segundo ou no terceiro dia" após ter assumido a presidência do Vitória, acordou tudo o que "era preciso regularizar" e que não foi avisado da verba em atraso de dezembro de 2011."Depois de termos pedido à repartição de Finanças que nos dissesse tudo o que havia para pagar, vêm depois dizer que há um valor de dezembro que deveria ter sido pago, mas ninguém nos disse nada. Se nos tivessem dito que era preciso pagar mais, teríamos pago", apontou