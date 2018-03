Continuar a ler

A Lista B, diz, está "mais preparada" para liderar os destinos do clube vimaranense em comparação com a Lista A, de Júlio Vieira de Castro. "A nossa opção é a melhor, porque temos um projeto e pessoas preparadas para exercer os cargos. Somos a equipa mais preparada e a que tem um melhor projeto. Fazer uma escolha por uma equipa que não tem experiência nesta área é na minha perspetiva recuar seis anos", sublinhou Júlio Mendes, que enviou recados para a lista adversária."Tem de haver alguma coisa por trás. As pessoas que não se movem como nós, com um espírito de missão, nem por causa de salários, não têm condições para estar à frente deste grande clube. Estão permanentemente a criar casos para que os sócios desconfiem das pessoas que estão deste lado", atirou.Por fim, Júlio Mendes respondeu a Júlio Vieira de Castro relativamente às suas considerações sobre Armando Marques. "Na última intervenção, o candidato chamou 'moço de recados' e insolvente ao senhor Armando Marques. Não é o meu moço de recados. E se ele não sabe que um insolvente não pode ser administrador da SAD, então não pode ser candidato a presidente do Vitória", concluiu.