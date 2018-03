Continuar a ler

"Nós dissemos às pessoas que o Vitória são os sócios, que não precisavam de ter medo da SAD. Nunca nos passaria pela cabeça que uma candidatura derrotada numas eleições se queira manter ou continuar a integrar um Conselho de Administração. É contrário ao que sempre defendi", frisou, em entrevista à Rádio Fundação.



Aos microfones da rádio vimaranense, Júlio Mendes frisou ainda que o Vitória de Guimarães, atual 10.º classificado da I Liga, precisa de ter mais "influência" junto dos órgãos de poder e de mais dinheiro para ocupar mais permanência nos lugares cimeiros da I Liga.



O dirigente antecipou a subida do orçamento da SAD na próxima época, com a entrada em vigor do contrato televisivo assinado com a Altice, empresa detentora da Meo, mas, apesar da lista de Júlio Vieira de Castro já ter sugerido, durante a campanha, que o valor ronda os 70 milhões de euros, a 10 anos, Júlio Mendes recusou divulgar o mesmo.



"Temos o vínculo e a obrigação de respeitar os compromissos com os nossos parceiros. É por isso que hoje somos dos clubes mais respeitáveis no panorama português. Se o Vitória tem uma cláusula de confidencialidade, não pode quebrá-la. Pôr-se-ia a jeito para dar ao outro lado o argumento para quebrar o vínculo", defendeu.



O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, disse esta quarta-feira que abandona o conselho de administração da SAD, cuja equipa de futebol disputa a I Liga, se perder as eleições às quais é candidato, em 24 de março.À frente dos vitorianos desde 2012, o dirigente vai disputar a presidência do clube com Júlio Vieira de Castro, e, apesar do seu mandato à frente da SAD, criada em abril de 2013, se estender até ao próximo ano, assumiu que vai deixar o cargo em caso de derrota no ato eleitoral que se avizinha, apesar do "desfasamento" a nível legal entre os mandatos das duas entidades.

Autor: Lusa