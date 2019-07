Júlio Mendes: «Gostava que a minha saída fosse com uma vitória»

O Vitória estreia-se oficialmente amanhã, no Luxemburgo, frente ao Jeunesse Esch, em duelo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Júlio Mendes cumpre a última semana na presidência do clube e, como tal, gostava de sair pela porta grande.

"Sim, gostava que a minha saída de cena fosse com uma vitória. Estou convencido que o nosso treinador e os jogadores tudo farão para me darem essa prenda, não só a mim, mas também ao elenco diretivo e aos vitorianos", afirmou Júlio Mendes, no Aeroporto do Porto.

O dirigente aceita o rótulo de favorito na eliminatória, mas diz que só isso não chega para seguir em frente. "Transportamos a responsabilidade de nos considerarem favoritos. Temos a esperança da vitória, mas a equipa tem de ser muito séria, profissional e tem de respeitar o adversário. Temos selo de favoritos, mas temos de ser profissionais", sublinhou Júlio Mendes, que recordou o grande objetivo de alcançar a fase de grupos da Liga Europa.

Ora, no Luxemburgo o Vitória terá muito apoio nas bancadas - "esperamos apoio muitos adeptos do Vitória e de habitantes de origem portuguesa", disse - mas também temperaturas bem acima dos 30 graus. "Caraíbas na Europa! Era melhor ter outras condições climatéricas, mas não nos podemos queixar disso pois será igual para os dois clubes", apontou Júlio Mendes.

Tal como Record havia avançado, Miguel Pinto Lisboa segue viagem para o Luxemburgo, a convite da direção cessante. O recentemente eleito presidente do Vitória só tomará posse no próximo dia 29.

Para esta partida europeia, o treinador madeirense Ivo Vieira chamou 20 jogadores, dos quais dois são reforços: Mikel Agu e João Pedro. As restantes aquisições não seguiram viagem, entre elas André Pereira, que só chegou ao castelo no início desta semana. Ola John, André André, Wakaso e Aziz também ficam por cá, devido a lesão.

Ao fim da tarde de hoje, o Vitória fará conferência de imprensa e treino de adaptação ao relvado, na Cidade do Luxemburgo.