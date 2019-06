Júlio Mendes: «Ivo Vieira recebeu voto favorável de todos os administradores da SAD»

Júlio Mendes já comentou a escolha de Ivo Vieira para suceder a Luís Castro, adiantando que se tratou de uma decisão de todos os elementos da administração da SAD. "A escolha recaiu sobre o Ivo Vieira, numa reunião da SAD esta manhã. E foi uma escolha que mereceu o voto favorável de todos os administradores da SAD. Fui eu que fiz a propostas e todos aprovaram. É algo que nos dá a garantia de que o treinador escolhido é uma opção que garante estabilidade e continuidade do trabalho que tem vindo a ser feito", assumiu o presidente demissionário, à margem de uma homenagem na Câmara Municipal de Guimarães à equipa de pólo aquático do Vitória, que se sagrou campeã nacional no último sábado.





Sobre a influência que a mudança técnica terá na pré-época, Júlio Mendes assegurou que o "trabalho de casa e o planeamento estavam feitos há muito tempo", acrescentando que tudo será feito "com absoluta tranquilidade". O líder frisou ainda que "é fundamental" criar condições para que seja possível aceder à fase de grupos da Liga Europa.