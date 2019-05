Júlio Mendes não se recandidata às próximas eleições do V. Guimarães

Júlio Mendes anunciou a demissão dos órgãos sociais esta tarde e, sabe Record, não irá a votos nas eleições que serão agora agendadas para os próximos 45 dias.





Na base da decisão do líder demissionário está o clima de guerrilha que considera viver-se no clube desde as últimas eleições, assim como os entraves colocados pelos sócios para alterar o modelo de gestão da SAD.