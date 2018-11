Júlio Mendes: «Receber a Liga das Nações é o reconhecimento do trabalho do clube»

O Estádio D. Afonso Henriques é um dos palcos que irá receber a final four da Liga das Nações, a realizar em junho próximo, em Portugal.Depois do apuramento da seleção nacional, a UEFA deu provimento à candidatura da Federação Portuguesa de Futebol, que concorreu à organização da fase derradeira da prova com o reduto vitoriano e com o Estádio do Dragão.Em declarações à Rádio Santiago, Júlio Mendes, presidente do Vit. Guimarães, não escondeu o orgulho em ver a casa do clube ser escolhida para uma grande competição. "A Liga das Nações no Estádio D. Afonso Henriques é o reconhecimento por parte da Federação Portuguesa de Futebol de um trabalho que o clube tem estado a fazer e também do bom relacionamento que existe entre o Vit. Guimarães e a Federação Portuguesa de Futebol, porque temos colaborado sempre em tudo o que nos é solicitado. É o reconhecimento por termos mantido e adaptado as nossas infra-estruturas, como o estádio e o centro de treinos, ao nível exigido para este tipo de competições", começou por dizer.Confirmando que esta candidatura exigiu "um grande esforço" da parte do emblema vitoriano, Júlio Mendes alertou que esta iniciativa "não terá êxito se a Câmara Municipal não a sentir como fazendo parte dela e se não colaborar com a Federação Portuguesa de Futebol e o Vit. Guimarães", revelando, ainda assim, que está "seguro" de que isso é algo que irá acontecer."A participação da autarquia é absolutamente fundamental. Tudo o que vai acontecer na cidade escapa à capacidade do Vitória de interferir. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de milhares de pessoas que vão estar diferente esses dias em Guimarães. Imaginem o que significará para a economia local termos cá selecções como a Inglaterra e Suíça", frisou.