Júlio Mendes: «Se querem exemplos de futebol positivo venham ao D. Afonso Henriques»

O V. Guimarães apresentou, esta terça-feira, a Comissão para a Revisão dos Estatutos e Júlio Mendes aproveitou a ocasião para passar em revista a atualidade do emblema vitoriano e do futebol português.Ora, num momento em que a expressão "futebol positivo" está na ordem do dia, o líder vitoriano utilizou a média de espectadores do Estádio D. Afonso Henriques para apontar o reduto vitoriano como exemplo máximo disso mesmo."Este crescimento é visível, deve-se a um trabalho que tem, sido feito ao longo dos anos em que temos estado à frente dos destinos do Vitória. É um indicador do trabalho que temos feito. Tanto falam de forma positivo e acabam por se perder por coisas laterais, muitas vezes fico frustrado por não verem o que acontece aqui no Estádio D. Afonso Henriques. Se querem um exemplo de futebol positivo, venham assistir aos jogos no Estádio D. Afonso Henriques", referiu o líder do V. Guimarães, antes de se debruçar sobre o momento atual do clube e da relação que este mantém com a massa associativa."O Vitória é um clube muito dinâmico e com uma expressão muito grande, é o quarto a nível nacional. Num clube com esta diversidade há sempre pontos de vista diferentes, isso significa uma riqueza mais do que uma dificuldade. A divisão que se sentiu no período eleitoral está esbatida, isso consegue-se ver no estádio que está sempre cheio a apoiar a equipa. Isso para mim é um indicador de que a família vitoriana voltou a unir-se. Temos consciência que temos de continuar a trabalhar, por isso constituímos a Comissão para a Revisão dos Estatutos, para os adequar à realidade deste grande clube. Não é possível ignorar que temos uma SAD. Temos de ter consciência que as coisas não são fáceis, não é à mesa de um café que se atiram ideias ,me se constrói um sonho, porque o sonho tem de estar dentro da realidade. Hoje o mundo é mais complexo, as redes sociais vieram introduzir um nível de complexidade ainda maior", concluiu.