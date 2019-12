Júlio Mendes vira empresário

Júlio Mendes, antigo presidente do V. Guimarães, e Armando Marques, ex-vice-presidente do clube e administrador da SAD, abriram nos últimos dias de novembro uma empresa de agenciamento de jogadores.

Com a denominação Eleven Goal, os antigos dirigentes vitorianos vão prestar serviços de assessoria e gestão de carreiras, assim como representação de jogadores e treinadores. Com sede em Guimarães, a empresa, que arranca com um capital de mil euros, permite a Júlio Mendes e Armando Marques continuarem ligados ao mundo do futebol, agora em funções bastante distintas das anteriores.

Júlio Mendes, recorde-se, deixou de liderar os vitorianos em agosto deste ano, sucedendo-lhe Miguel Pinto Lisboa, depois de ter sido empossado pela primeira vez em 2012. Na altura da saída do clube, o ex-presidente tinha deixado em aberto a possibilidade de continuar ligado à modalidade.